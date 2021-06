Diane Dallaire briguera un deuxième mandat

Les citoyens de Rouyn-Noranda auront une candidate qu'ils connaissent bien aux prochaines élections municipales de novembre.

L'actuelle mairesse, Diane Dallaire annonce qu'elle sera de la course afin d'obtenir un deuxième mandat à la mairie.

Elle affirme avoir réfléchi adéquatement avant de prendre sa décision.

«C'est exigeant comme travail, mais le désir de poursuivre le travail et les dossiers en cours c'est ce qui a primé. Pour avoir parlé avec plusieurs maires et mairesses, le travail n'est jamais fini et il y a toujours quelque chose, mais il y a des dossiers majeurs que je souhaite réellement poursuivre.»

-Diane Dallaire