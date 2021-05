Direction finale de la coupe du Président pour les Foreurs

Les Foreurs de Val-d'Or s'en vont en finale de la coupe du Président.

Le vert et or est revenu de l'arrière à deux reprises en début de match pour finalement l'emporter 6 à 3 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Val-d'Or balaie du même coup la série.

Nathan Légaré a connu tout un match inscrivant les quatre premiers buts des siens.

«Dans l'ensemble on a eu un mauvais début de match, mais je pense que les gars dans la chambre on s'est parlé et on a vu nos lacunes, on a essayé d'élever notre jeu d'un cran et c'est ce qui est arrivé. Ça part de petits détails comme finir nos mises en échec. À la fin de la journée, c'est nous qui avons la victoire et on est très content.»

-Nathan Légaré