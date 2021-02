DISPARITION: Un homme de Val-d'Or manque à l'appel

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Jean-François Lafontaine, 31 ans, de Val-d'Or.

Il a été vu pour la dernière fois le 6 février toujours à Val-d'Or et il se déplacerait à pied.

Jean-François Lafontaine mesure 5 pi et 8 po, pèse 180 lb, a les cheveux courts de couleur châtaine et porte petite barbe en plus d'avoir les yeux pers.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau gris/argenté, un pantalon beige et des bottillons beiges.

Toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911.