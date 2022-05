Du bon pour l'Abitibi-Témiscamingue dans le plan de la CAQ

Le ministre régional Pierre Dufour rentre regaillardi du congrès national de la Coalition avenir Québec.

L'événement a eu lieu en fin de semaine à Drummondville et était clairement une prémisse aux élections de l'automne.

Il a bien sûr été question d'économie, mais aussi de la place du français via l'immigration.

- Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et ministre régional

«L'enjeu de l'immigration est à deux volets. Il y a celui du travail pour combler les postes libres en ce moment. Et aussi la manière de les intégrer pour qu'ils se retrouvent en région, plutôt que de seulement les voir angliciser Montréal.»

Les sondages sont très flatteurs présentement pour la CAQ, mais Pierre Dufour refuse de voir trop loin :

«Comme on dit toujours, il faut faire attention aux sondages. Il faudra faire le travail de terrain et montrer le bilan. Le bilan que j'ai avec mon équipe est assez incroyable et il faudra le véhiculer davantage dans les prochaines semaines.»

- Pierre Dufour