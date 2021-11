Du changement à Rivière-Héva et la continuité à Barraute

Les municipalités de Rivière-Héva et de Barraute vivent deux réalités différentes au lendemain des élections municipales.

Tout d'abord, les citoyens de Rivière-Héva ont opté pour le changement alors que Chantal Thibault est élue au poste de mairesse.

Elle défait donc Réjean Guay qui était maire depuis 16 ans.

«C'est agréable de voir qu'on a des citoyens qui veulent du changement. Monsieur Guay a fait un bon travail dans les dernières années. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de populations à Rivière-Héva dans quatre ans. On veut aller chercher plus de nouvelles familles parce que c'est un beau village Rivière-Héva.»

-Chantal Thibault, mairesse de Rivière-Héva