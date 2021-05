Eacom va payer ses employés vaccinés

Eacom va dédommager ses employés qui se feront vacciner contre le coronavirus.

La prime est de 200$ pour la première dose et 150$ pour la deuxième.

Ça touche ses employés de Val-d'Or et de Sullivan.

Eacom espère atteindre 85% de taux de vaccination parmi son personnel.

À la fin de la campagne, Eacom va faire tirer des prix totalisant 10 000$ parmi les installations ayant atteint le taux de 85%.

« Je n'avais pas cette information. C'est dur à dire si on est d'accord en lien avec ça. Par contre, on encourage la vaccination, c'est certain. De là à mettre des primes à cet effet, je ne me positionnerai pas. »

- Katia Châteauvert, responsable de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue