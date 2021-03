ÉCONOMIE L'entreprise Meglab est vendue

Un des joyaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Meglab, est vendu.

C'est l'entreprise suédoise Epiroc qui en fait l'acquisition.

Epiroc, c'est un géant de 14 000 employés qui fournit de l'équipement minier.

Meglab espère pouvoir développer la mine du futur, alors que s'accentuent l'électrification et l'automatisation de ce secteur.

Les dirigeants estiment d'ailleurs qu'il y aura des opportunités de croissance au niveau mondial.

Meglab dit poursuivre ses activités avec la même équipe en place et sous la même identité.

Meglab compte 250 employés.

La directrice générale de Meglab, Kim Valade, se veut rassurante :

« Meglab, c'est une expertise complémentaire. Ils viennent nous chercher justement parce qu'on parle français et qu'en Abitibi-Témiscamingue, ont a la meilleure expertise minière au monde. On croit que l'arrivée d'Epiroc va être bonne pour Meglab et pour la région. L'organisation, les dirigeants et la direction, on a à coeur l'Abitibi-Témiscamingue, notre coeur est ici.»

- Kim Valade