Élections 2021 : Martin Ferron sera de la course

Martin Ferron vise un troisième mandat à la tête de Malartic.

Le maire confirme qu'il sera candidat à l'élection de novembre.

«J'ai du plaisir et je sens que j'ai encore les moyens de le faire. J'ai des idées et il y a de beaux défis à Malartic. Améliorer une municipalité, c'est très motivant. Je me sens privilégié. C'est une chance d'aider au niveau municipal, mais aussi régional.»

- Martin Ferron