Élections municipales : 25 élections et un poste vacant en Abitibi-Témiscamingue

On a maintenant un portrait un peu plus complet des élections municipales du 7 novembre dans notre région.

Il y aura 25 municipalités où le poste de maire est à l'enjeu.

Dans un seul cas, à Latulipe-et-Gaboury, personne ne s'est manifesté pour la mairie.

C'est donc dire que dans 38 villes ou municipalités, le maire ou la mairesse a été élu sans opposition.

C'est le cas entre autres à La Sarre, Malartic, Senneterre, Ville-Marie et Témiscaming.

Sur 38 élus et élues, seulement huit sont des femmes.

Les postes de maire dans notre région :

Rouyn-Noranda : Jean-Marc Belzile, Diane Dallaire*, Vuyani Gxoyiya et Philippe Marquis

Val-d'Or : Céline Brindamour et Léandre Gervais

Amos : André Brunet et Sébastien D'Astous*

La Sarre : Yves Dubé élu

Malartic : Martin Ferron élu

Senneterre : Nathalie-Ann Pelchat élue

Macamic : Lina Lafrenière* et Claude N Morin

Ville-Marie : Martin Lefebvre élu

Témiscaming : Pierre Gingras élu

Barraute : Sylvain Marcotte et Yvan Roy*

Rivière-Héva : Jonathan Dupras-Pilote, Réjean Guay* et Chantal Thibault

Palmarolle : Véronique Aubin et Aline Bégin*

Trécesson : Jacques Grenier* et Ghislain Nadeau

Lorrainville : Simon Gélinas*, Gilles Lepage et Réjean G. Paquin

Senneterre-Paroisse : Jacline Rouleau élu

Saint-Bruno-de-Guigues : Richard Robert élu

Notre-Dame-du-Nord : Nico Gervais élu

Sainte-Germaine-Boulé : Jaclin Bégin élu

Laverlochère-Angliers : Daniel Barrette élu

Saint-Félix-de-Dalquier : Félix Labrecque élu

Preissac : Nicole Poulin et Donald Rheault*

Taschereau : Jean-Pierre Bergeron, Lucien Côté* et Michael Otis

Dupuy : Alain Grégoire élu

Landrienne : Guy Baril élu

Saint-Marc-de-Figuery : André Rioux et Daniel Rose*

Duhamel-Ouest : Jocelyn Cardinal*, Michel Trahan et Chantal M. Tremblay

Sainte-Gertrude-Manneville : Alain Brousseau et Pascal Rheault*

Saint-Mathieu-d'Harricana : Martin Roch élu

Normétal : Roger Lévesque élu

La Corne : Éric Comeau* et Michel Lévesque

Duparquet : Jacques Ricard élu

Béarn : Luc Lalonde* et Maxime Turcotte Boulianne

Poularies : Pierre Godbout élu

Saint-Édouard-de-Fabre : Mario Drouin élu

Laforce : Gérald Charron* et Leonard Polson

Berry : Jules Grondin et Éric Leclerc

Clermont : Diane Céleste* et Alexandre Mazurette

Gallichan : Serge Marquis élu

Saint-Eugène-de-Guigues : Marco Dénommé élu

Kipawa : Norman Young élu

La Motte : Paul Lafrenière, Réjean Richard* et Michel Savard

Saint-Dominique-du-Rosaire : Christian Legault élu

Roquemaure : Rachel Alarie élue

Clerval : Michel Cliche élu

Sainte-Hélène-de-Mancebourg : Jérémie Lévesque et Rémi Morin

Rapide-Danseur : Alain Gagnon* et Ariane Milot-Breton

Nédélec : Lyne Ash élue

La Reine : Fanny Dupras-Rossier élue

Guérin : Roger Bouthillette élu

Fugèreville : André Pâquet élu

Belleterre : Bruno Boyer élu

Latulipe-et-Gaboury : Aucun

Chazel : Marcel Roy élu

Authier-Nord : Alain Gagnon* et Fernand Major

Rémigny : Maxim Aumond et Isabelle Coderre*

Authier : Marcel Cloutier élu

Belcourt : Guylaine Labbée élue

Launay : Claudette Laroche élue

La Morandière : Alain Lemay élu

Saint-Lambert : Diane Provost élue

Moffet : Alexandre Binette élu

Val-Saint-Gilles : Alain Guillemette élu

Champneuf : Rosaire Guénette* et Daniel Guillemette

Rochebaucourt : Alain Trudel élu