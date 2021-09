Élections municipales : huit des plus grandes villes sans candidat à la mairie

C'est vendredi que se termine la période de mise en candidature pour l'élection municipale de novembre.

Dans chaque ville et pour chaque poste (maire et conseillers), on saura alors s'il y aura scrutin, s'il y a élection par acclamation ou si le poste est vacant.

Dans les 20 villes les plus populeuses de l'Abitibi-Témiscamingue, huit n'ont toujours pas de candidat et neuf autres n'ont qu'un seul intéressé jusqu'ici.

À Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Barraute, nous sommes assurés qu'il y aura lutte à la mairie.