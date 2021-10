Élections municipales : il est minuit moins une

C'est aujourd'hui (vendredi) la dernière journée pour déposer sa candidature en vue de l'élection municipale du 7 novembre.

Au Québec, 1 100 municipalités sont en élections ce jour-là.

À 16h30, nous saurons donc quels postes seront en élection, ceux qui seront attribués par acclamation et ceux qui seront carrément vacants.

Dans les 20 villes les plus populeuses de notre région, il y aura au moins sept élections à la mairie. En revanche, deux de ces villes n'ont toujours pas de candidat pour le poste de premier magistrat.

Les candidats à la mairie dans les plus grosses villes de l'Abitibi-Témiscamingue :

Rouyn-Noranda : (4) Jean-Marc Belzile, Diane Dallaire, Vuyani Gxoyiya et Philippe Marquis

Val-d'Or : (2) Céline Brindamour et Léandre Gervais

Amos : (2) André Brunet et Sébastien D'Astous

La Sarre : (1) Yves Dubé

Malartic : (1) Martin Ferron

Senneterre : (1) Nathalie-Ann Pelchat

Macamic : Aucune

Ville-Marie : (1) Martin Lefebvre

Témiscaming : (1) Pierre Gingras

Barraute : (2) Sylvain Marcotte et Yvan Roy

Rivière-Héva : (2) Réjean Guay et Chantal Thibault

Palmarolle : (2) Véronique Aubin et Aline Bégin

Trécesson : (2) Jacques Grenier et Ghislain Nadeau

Lorrainville : (1) Simon Gélinas

Senneterre-P : (1) Jacline Rouleau

Saint-Bruno-de-Guigues : (1) Richard Robert

Notre-Dame-du-Nord : (1) Nico Gervais

Sainte-Germaine-Boulé : (1) Jaclin Bégin

Laverlochère-Angliers : Aucune

Saint-Félix-de-Dalquier : (1) Félix Labrecque