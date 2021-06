Elle lance son premier roman... au primaire

Une jeune adolescente de Val-d'Or impressionne par sa plume.

Elle a beau n'avoir que 12 ans, Pénélope Cauchon vient de publier son premier roman.

«Le fantôme de mon amie» raconte l'histoire de Jade, qui va perdre une grande amie avant de la voir revenir comme fantôme pour retrouver son meurtrier.

«Ça parle du paranormal et de meurtres. J'aime beaucoup les crimes, les disparitions et le paranormal, alors je me suis dit que j'allais parler de ça. C'est un petit peu horreur, mais horreur jeunesse.»

- Pénélope Cauchon