Émilise Lessard-Therrien croit être entendu à l'Assemblée nationale

Émilise Lessard-Therrien se dit satisfaite de sa dernière session parlementaire.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue estime avoir réussi à faire entendre les préoccupations de la région malgré la pandémie qui sévit toujours.

Parmi les dossiers chaud elle mentionne la crise du logement, la crise en garderie et le manque de personnel en santé.

«On a fait beaucoup de propositions structurantes. On a beaucoup travaillé les dossiers de la région. On a posé beaucoup de gestes et on a obtenu de petits gains.»

-Émilise Lessard-Therrien, députée solaidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue