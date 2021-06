Émilise Lessard-Therrien demande des comptes au ministre Dubé

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, demande que le ministre de la Santé rende des comptes dans le dossier des ruptures de services au département d'obstétrique de Ville-Marie.

Elle souhaite entre autres que le ministre dévoile son plan à court, moyen et long terme afin que les services reprennent.

La députée solidaire aimerait également la mise en place de mesures comme ce fut le cas lors de la rupture de service à La Sarre en 2019.

«À ce moment-là, on avait pu compter sur des infirmières de la grande région de Montréal qui étaient venues prêter main-forte à notre personnel ici en région pour que l'on puisse rouvrir le plus rapidement possible. On demande à quel moment on va nous aussi recevoir ce genre de coup de main.»

-Émilise Lessard-Therrien