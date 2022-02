Émilise Lessard-Therrien pourfend le ministre de la Santé

Le ton monte à l'Assemblée nationale.

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, estime que le gouvernement caquiste ne comprend pas la réalité de la région.

C'est surtout en santé qu'Émilise Lessard-Therrien en demande davantage.

Elle estime que l'Abitibi-Témiscamingue est exposée et qu'il manque de vision.

À la période de questions, elle a pourchassé le ministre de la Santé, Christian Dubé :

«Émilise Lessard-Therrien : La petite révolution du ministre de la Santé a recruté six infirmières. Pendant ce temps-là, on en a perdu 80. Ça fait un an et demi que je demande un plan pour l'Abitibi-Témiscamingue et je n'ai pas vu l'ombre d'un brouillon encore.

Christian Dubé : On a mis énormément de programmes en place depuis le début de la pandémie.

ELT : Six infirmières de recrutées en Abitibi-Témiscamingue avec ces primes-là. Je ne peux pas croire qu'il pense que son plan fonctionne pour ma région.»