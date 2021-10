Émilise Lessard-Therrien sera à la COP26

Émilise Lessard-Therrien aura la chance de parler environnement avec des élus de partout sur la planète.

Elle est choisie pour représenter Québec Solidaire à la conférence internationale sur le climat (COP26) qui aura lieu lors des deux premières semaines de novembre à Glasgow au Royaume-Uni.

Lors de cet évènement, les pays devront entre autres finaliser les règles détaillées qui rendent l'Accord de Paris opérationnel.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue nous explique ce qu'elle souhaite faire sur place.

«Je m'en vais là-bas en mode écoute et pour tisser des liens. Je veux aller m'inspirer des meilleures pratiques qui sont faites dans le monde et remmènent ça chez nous pour voir comment on peut améliorer notre bilan concernant les émissions de GES. C'est un endroit idéal pour faire du réseautage et bien sûr suivre le ministre de l'Environnement dans ses échanges.»

-Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue