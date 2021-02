Émilise Lessard-Therrien tient aux érablières

Émilise Lessard-Therrien fulmine.

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue s'insurge contre les coupes forestières sur les terres publiques près des érablières.

Elle demande au gouvernement caquiste et au ministre régional Pierre Dufour, qui est ministre des Forêts d'interdire formellement les coupes commerciales près des érablières en activité ou avec potentiel de le devenir.

«Si elles veulent prendre de l'expansion dans le futur, elles ne pourront pas le faire puisqu'il va y avoir eu de la coupe forestière. Nous ça nous préoccupe parce que si on coupe ces arbres-là, on hypothèque vraiment notre futur et notre développement futur au niveau de notre production de sirop et de produits d'érable. Pour moi c'est extrêmement problématique parce qu'il s'agit d'un fleuron au Québec.»

- Émilise Lessard-Therrien