La compagnie Clôture Abitem de Rouyn-Noranda va s'occuper de l'enclos pour les caribous de Val-d'Or.

C'est elle qui avait la plus basse soumission parmi les trois entreprises qui ont offert leurs services.

Les travaux vont commencer pour se terminer au plus tard en novembre.

La harde de caribous est de plus en plus petite et sa survie est loin d'être assurée.