Encore des choses à peaufiner chez les Foreurs

Les Foreurs terminent leur passage dans la bulle de Shawinigan ce soir (mercredi), alors qu'ils affrontent Sherbrooke.

C'est un duel en apparence inégale entre le meilleur et le pire club de la ligue.

C'est aussi un premier match pour le Foreur Samuel Poulin contre son ancienne formation.

Chez le vert et or, les victoires s'accumulent, mais l'entraîneur-chef Daniel Renaud n'était pas content après le match de lundi :

«Je ne suis pas satisfait de notre gestion de la rondelle. On fait beaucoup trop de revirements, surtout en entrée de zone. On essaye de complexifier plutôt que d'envoyer la rondelle au filet ou en fond de territoire. On ne peut pas installer l'échec avant parce qu'on entre en contrôle ou qu'on est victime de turnovers.»

- Daniel Renaud