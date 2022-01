Encore des Jeux pour Sylvain Richard!

Le Rouynorandien Sylvain Richard est de nouveau en route pour les Jeux olympiques.

L'homme de 41 ans fera du chronométrage en curling à Pékin.

C'est sa septième présence à des Jeux olympiques depuis 2010, quand il était à Vancouver.

Il admet avoir toujours de belles émotions pour ses grandes rencontres mondiales :

«Je suis toujours super passionné et excité par les grands jeux. Les Olympiques et les paralympiques. Chaque jeu est différent, avec de nouvelles personnes à connaître et des choses à vivre. J'ai toujours le feu sacré pour ça.»

Il arrive tôt pour que tout soit prêt à temps :

«Le tournoi de curling commence deux jours avant l'ouverture officielle des jeux. Il y a deux tournois, soit le double mixte et le tournoi régulier à quatre comme on connaît bien. En plus, il y a le montage des équipements. Il faut que ce soit finalisé une semaine avant le début, pour des questions de sécurité et de tests.»

- Sylvain Richard