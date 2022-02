Enfin du lousse pour les salles de spectacle

L'industrie du spectacle peut enfin voir la lumière au bout du tunnel.

Le plan de déconfinement annoncé par Québec laisse enfin voir la possibilité d'une vie normale.

Les salles pourront ouvrir à 50% de leur capacité maximale le 21 février, puis au complet le 28 février.

Le passeport vaccinal et le port du masque demeurent en place, mais au moins, les artistes seront de retour sous les projecteurs.

«Déjà, au niveau de la billetterie, ça sort plus pour les spectacles de mars, avril, mai et juin. Pour les artistes, c'est plaisant. Pour eux, de jouer devant des demi-salles, c'est moins le fun, quoi que faisable. Ça apporte beaucoup à l'artiste de pouvoir mettre plus de gens dans la salle.»

- Yan Vallière, responsable de la diffusion au Service culturel de Val-d'Or