Entraîneur suspendu pour s'en être pris à un jeune arbitre

L'entraîneur adjoint d'un club de hockey mineur de Val-d'Or est suspendu pour les 12 prochaines années.

Lors d'un match, le 20 mars dernier à Barraute, il aurait agrippé un arbitre de 12 ans directement sur la glace pour l'enguirlander.

Les événements se seraient produits dans une rencontre impliquant des joueurs de moins de neuf ans.

Le comité de discipline régional de Hockey Abitibi-Témiscamingue a visiblement pris la chose très au sérieux.

«C'est le genre d'événement qu'on ne veut pas voir dans nos arénas, c'est totalement déplorable. On a de la misère à recruter des officiels et les garder. On met en place des programmes pour initier les nouveaux arbitres dans des catégories o;ù il y a zéro compétition, où on ne compte pas les points. On le fait pour les habituer avec le positionnement et le feeling du match.»

- Christian Beaulé, président de Hockey Abitibi-Témiscamingue