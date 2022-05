Et  les gagnants de la CCICA sont...

La Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi a honoré ses entreprises et individus méritants en fin de semaine.

14 prix ont été remis au gala de la Chambre lors de la 32è édition.

Plus de 350 personnes étaient réunies au Théâtre des Eskers.

NOUVELLE ENTREPRISE La Centrale coworking

ÉLITE ÉCO RESPONSABLE : Boréalait

ÉLITE JEUNE LEADER : Pier-Luc Levasseur-Labrecque

ÉLITE EMPLOYEUR DE CHOIX : Familiprix Extra - Viens, Blanchette et Lamarre

ÉLITE RELÈVE : MicroAge Abitibi-Témiscamingue

ÉLITE AFFAIRES ET COMMUNAUTÉ : Partenariat Canadian Malartic

ÉLITE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS : Les Pétroles Alcasyna

ÉLITE INVESTISSEMENT DE PLUS DE 500 000$ : BMR Bergeron et filles

ÉLITE INVESTISSEMENT 500 000 $ et MOINS : Scaro, Caroline Arbour, joaillière

ÉLITE SERVICE À LA CLIENTÈLE : Familiprix Extra - Viens, Blanchette et Lamarre

ÉLITE PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE ÉDUCATIVE : L’Accueil d’Amos

PRIX YVON-DUFOUR-ET-LUCILLE-PLAMONDON : Danielle Fournier

PRIX DAVID-GOURD : Norascon

PRIX COUP DE COEUR DU JURY : Esthétique et Laser Raymonde St-Pierre