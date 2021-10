Et on roule sur la 3è Avenue à Val-d'Or

Grosse nouvelle dans le monde du transport à Val-d'Or, alors qu'une bonne portion du centre-ville sera bientôt accessible aux automobilistes.

D'ici la fin de la semaine, l'intersection 3è Avenue - 8è Rue sera ouverte. Puis, d'ici au 20 octobre, le secteur entre le Prospecteur et la 8è Rue sera asphalté, puis ouvert.

Il restera un peu de finition, comme des bancs, des plantes et du pavé uni, mais le gros du travail sera fait.

Ça ressemblera à qu'on peut déjà voir devant l'école Saint-Sauveur.

«Je pense que les deux premières phases nous donnent un aperçu et le goût que ça se complète. Quand ça va être fini, on va être ben content et on pourra en bénéficier pour facilement les 50 prochaines années.»

- Pierre Corbeil, maire sortant à Val-d'Or