EXCLUSIF C'est la fin pour Émile Lauzon

La carrière du hockeyeur Émile Lauzon est terminée.

Le Valdorien de 20 ans l'a annoncé à ses coéquipiers des Foreurs dans les dernières heures.

Lauzon n'a pas joué le 9 octobre, quand il a été victime d'une commotion cérébrale.

Le #11 a essayé de revenir au jeu, mais comme ce n'est pas sa première commotion, il n'a d'autres choix que d'abdiquer.

«Il a dû dire à ses coéquipiers que ça ne serait probablement pas cette année. Émile avait non seulement beaucoup de talents, mais il avait tout le leadership et la fierté d'être Valdorien. Son impact est triple. Il n'y a pas une étape qu'il n'a pas essayée. La décision va au-delà de lui et nous autres, c'est purement médical.»

- Pascal Daoust, directeur général hockey des Foreurs