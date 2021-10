EXCLUSIF Ça ne fonctionne pas, les primes pour ramener les infirmières

La tentative du gouvernement provincial de ramener des infirmières dans le réseau public grâce à des incitatifs financiers est un fiasco.

Québec offre jusqu'à 18 000$ pour ramener des bras du privé ou inciter des retraités à venir donner un coup de main à un réseau à bout de souffle.

Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), seulement cinq personnes ont accepté cette offre jusqu'ici. Ce sont toutes des infirmières à la retraite, signe que la main-d'oeuvre indépendante n'a aucun intérêt pour cette proposition.

Une vingtaine de personnes seraient en réflexion.

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue affirme pour sa part que 66 personnes ont accepté de revenir jusqu'à maintenant.

«Il n'y a aucune agence qui a accepté de revenir, comme on avait prédit. Les gens probablement allaient y aller avec l'argent, mais plus proche de leur domicile. On n'a pas la donnée à l'heure actuelle, mais on sait que très peu d'intéressés répondent à l'appel.»

- Jean-Sébastien Blais, président régional de la FIQ