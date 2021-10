Exercice militaire à Amos et à Val-d'Or en fin de semaine

L'armée canadienne va tenir des exercices militaires en Abitibi-Témiscamingue.

Entre vendredi et dimanche, une trentaine de membres du 34è Régiment du génie du combat seront déployés à Amos et à Val-d'Or.

Ce sera principalement sur des cours d'eau.

L'entraînement «Sapeur constructeur» doit permettre de perfectionner les aptitudes au combat des sapeurs en situation d'obstacles.

Deux bateaux pneumatiques, des véhicules de ravitaillement et un bivouac temporaire seront aussi mis à contribution.

«Nous avons reçu de nouveaux équipements et de nouveaux bateaux d'assaut auxquels on a besoin de comprendre les nouvelles capacités. On va partir d'Amos sur la rivière Harricana et on va se rendre jusqu'au lac Mourier en passant par Val-d'Or sous le pont Thompson. Ça va nous faire plaisir de discuter avec les gens qui vont venir nous voir et montrer nos équipements.»

- Charles Demers-Martel, capitaine