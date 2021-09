Fermeture de l'urgence: Senneterre prend les grands moyens

La ville de Senneterre passe maintenant de la parole aux actes dans le dossier du plan de contingence du CISSS-AT qui comprend la fermeture partielle de l'urgence.

Le conseil municipal adopte une résolution afin de demander à nouveau au ministre de la santé de revenir sur sa décision.

La conseillère du quartier no 5 et candidate à la mairie, Nathalie-Ann Pelchat, croit que les citoyens doivent continuer à jouer les chiens de garde dans ce dossier.

«Il y a plus d'autres services rattachés à tout ça. On n'a pas 10 ambulances à temps plein à Senneterre, on en a une. On est un grand territoire. S'il arrive quelque chose et que l'ambulance est partie sur un appel en forêt, elle devra aller porter les gens à Val-d'Or où ça prendra plusieurs heures. Si elle va à Senneterre, en une heure c'est réglé. La population ne peut vraiment pas laisser ça aller.»