Feu à Landrienne: la communication fut la clé

Le maire de Landrienne, Guy Baril, affirme n'avoir jamais été inquiet pour sa municipalité lorsque le feu de forêt a éclaté non loin de celle-ci.

Ses principales inquiétudes étaient davantage tournées vers les citoyens qui avaient des chalets au lac La Paix, secteur plus à risque compte tenu des conditions météorologiques.

Guy Baril affirme que l'excellente communication entre les différents intervenants a grandement aidé à réduire les inquiétudes durant les évènements.

«Un élément important et majeur dans un temps de crise, c'est l'information que l'on reçoit, la continuité de l'information et la qualité de ces infos. Le samedi matin, on a eu une rencontre avec la sécurité publique, la SOPFEU et les autres personnes impliquées. Tout le monde était au même niveau et ce fut la même chose dimanche.»

-Guy Baril, maire de Landrienne