Le feu de forêt à Landrienne gagne en importance

Un incendie de forêt fait rage depuis ce matin, 9h30, à Landrienne. À leur arrivée sur place, les sapeurs de Landrienne ont demandé l'assistance de la SOPFEU qui a déployé des avions-citernes et une dizaine de pompiers au sol.

Sous contrôle vers 13h30, le brasier a pris de l'ampleur vers 16h avant d'être déclaré hors de contrôle. Six avions-citernes sont toujours sur le site en soirée pour tenter de limiter les dégâts. Ils devraient rentrer avant la noirceur puisque généralement, le brasier ne gagne pas en importance la nuit.

Pour le moment, la SOPFEU est en mesure de confirmer que l'incendie a touché 8,2 hectares. Toutefois, au travers la fumée, ce sont plutôt 700 hectares qui seraient touchés, selon l'organisation, mais elle ne peut le confirmer à l'heure actuelle, n'étant pas certaine.

Aucune infrastructure n'est touchée ou n’est à risque, selon les autorités. Aucun blessé n'a été répertorié. La route 386 est fermée, pour une durée indéterminée.

La SOPFEU profite de l'évènement pour rappeler que les feux à ciel ouvert sont toujours interdits en Abitibi-Témiscamingue, alors que les risques sont jugés extrêmes.

«C'est certain qu'on nous annonce de la pluie dans les 24 prochaines heures, donc ce sera à réévaluer. Jusqu'à ce que la pluie soit bien arrivée en quantité suffisante et que l'interdiction soit levée, on demande aux gens de ne pas faire de feu à ciel ouvert, de bien éteindre leurs mégots, rester sur les sentiers balisés avec leur VTT et de ne pas faire de feux d'artifice.»

- Mélanie Morin, agente de prévention et aux communications à la SOPFEU, direction régionale de l'Ouest