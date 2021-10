Fibrose kystique: Trikafta finalement remboursé par le gouvernement

Après une longue bataille, les gens atteints de la fibrose kystique peuvent maintenant respirer.

Le gouvernement du Québec annonce que le médicament Trikafta est désormais couvert tant par le régime public d’assurance médicaments que par les régimes privés.

Atteinte de la fibrose kystique, la Valdorienne Roxam Gilbert peut maintenant avoir accès à ce médicament qualifié de révolutionnaire.

«Déjà dans les premiers 24 à 48h, mes poumons ont commencé à réagir et j'avais beaucoup plus de souffle. Après une semaine, j'avais déjà gagné 7% de ma capacité pulmonaire ce qui est presque miraculeux. Une remontée ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attend lorsqu'on a la fibrose.»

-Roxam Gilbert