Foreurs et Forestiers font connaître leurs leaders

Les Foreurs de Val-d'Or et les Forestiers d'Amos font connaître les joueurs qui auront des lettres sur leur chandail cette saison.

Chez les Forestiers, l'Amossois Émile Desjardins va jouer le rôle du capitaine. Il sera secondé par Jacob Godbout et Matthew Bolduc.

Chez le vert et or, les joueurs de 20 ans Émile Lauzon, Jérémy Michel et Thomas Pelletier auront un «a», s'ajoutant au capitaine Justin Robidas, qui avait déjà été nommé cet été.

Parlant de Robidas, il est actuellement au camp de développement des Hurricanes de la Caroline dans la LNH, qui l'ont repêché en cinquième ronde cette saison. Robidas devrait être de retour à temps pour le début de la saison.