Foreurs et Huskies bougent à la limite des transactions

La période des transactions est terminée dans la LHJMQ.

Chez les Foreurs, c'est un gros morceau qui part.

Marshall Lessard s'en va à St-John. En retour, les Foreurs obtiennent le jeune de 16 ans Francis Woods, un attaquant de 6 pieds et 3 pouces, ains que le choix de première ronde de Charlottetown au prochain repêchage.

«Je l'ai toujours aimé, je l'aime encore et je vais toujours l'aimer. On lui souhaite que le meilleur. Ce n'est pas qu'il n'aime pas Val-d'Or et les Foreurs, mais il ne souhaitait malheureusement pas revenir. Nous autres, ça été une opportunité d'investir et de récolter. À première vue, ce n'est pas toujours ce qu'on pense. On a un cadeau, il est emballé, mais on ne peut pas tout le déballer.»

- Pascal Daoust, directeur des opérations hockey des Foreurs