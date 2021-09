Foreurs et Huskies prennent la route en fin de semaine

Foreurs et Huskies sont sur la route en fin de semaine pour jouer une rencontre présaison.

Les Huskies jouent à Gatineau demain après-midi (samedi) pendant que les Foreurs seront à Boisbriand.

Ensuite, il ne restera qu'un match préparatoire entre ses deux équipes avant le début de la saison.

L'entraîneur-chef des Foreurs, Maxime Desruisseaux, l'admet, le camp est long cette année :

«Même pour les coachs c'est long. On a un mois de septembre assez différent, avec juste trois parties. On a hâte que ça commence. D'un autre côté, les Foreurs ont eu un petit été, les gars ont joué tard. Alors ça permet d'aller au gym plus et de travailler certaines facettes, mais on a hâte de jouer plus de matchs, c'est évident.»

- Maxime Desruisseaux