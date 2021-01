Frais de livraison : la CCIRN demande à Québec d'agir

La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda demande au gouvernement du Québec de plafonner les frais de livraison des nouveaux services comme DoorDash et Uber Eats

C'est qu'actuellement, de nombreux restaurateurs doivent faire affaires avec ces livreurs, dont les frais peuvent atteindre 20% ou 30%.

La rentabilité devient donc difficile, voire impossible.

«Les restaurateurs ne sont pas en mesure de négocier ces frais-là puisqu'ils sont en situation de faiblesse par rapport à ces services-là. Si ce n'est pas rentable on pourrait dire que les restaurateurs ont tout simplement à ne pas faire à faire avec ces applications-là, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Oui, les propriétaires veulent faire des ventes et être rentables, mais ils veulent aussi rester dans l'imaginaire des consommateurs et il ne veut pas disparaitre de la carte.»

-David Lecours, président de la CCIRN