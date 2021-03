GREFFIER(ÈRE) - MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR

La MRCVO est un organisme municipal qui compte près de 90 employés et qui couvre la plus vaste partie de la région de l'AbitibiTémiscamingue. Elle rassemble six municipalités qui forment trois pôles aux atouts distincts. Elle offre un grand éventail de services, tels que l'aménagement du territoire, le développement local et entrepreneurial, la gestion des matières résiduelles, la sécurité incendie, et bien plus encore. Son équipe évolue dans un environnement de travail stable et flexible qui valorise l’échange et la coopération entre les supérieurs immédiats et leurs employés. De nombreux avantages sociaux et programmes sont offerts pour faire vivre ses valeurs au quotidien.

GREFFIER OU GREFFIÈRE

(Poste régulier à temps pleins)

RESPONSABILITÉS

​Sous l'autorité du directeur général, la greffière ou le greffier devra :

Préparer, avec le directeur général, l'ordre du jour des séances publiques du conseil, y assister, rédiger les procès-verbaux et effectuer la correspondance officielle des séances;

Rédiger les projets de résolution, de règlement, d'entente et/ou de contrat requis;

Fournir des informations et faire parvenir les documents demandés en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;

Rédiger les avis publics et autres communications officielles et voir à leur publication;

Participer au processus d'appel d'offres de la MRC;

Superviser le travail d'une technicienne en bureautique;

Faire vivre au quotidien les quatres valeurs de la MRC, soit l'approche client, l'esprit d'équipe, l'innovation et la qualité de vie;

Effectuer toute autre tâche désignée par son supérieur;

PROFIL RECHERCHÉ

Être méthodique, organisé(e) et savoir bien planifier ses tâches;

Être fiable, discret(ète) et autonome;

Avoir une excellente maîtrise du français, tant à l'oral que lors de la rédaction et de la correction de documents;

Détenir une formation universitaire en droit ou tout autre formation pertinente;

Posséder une bonne connaissance de l'ensemble de la législation régissant le milieu municipal;

Maitriser les logiciels de la suite Microsoft Office

LIEU DE TRAVAIL

42, place Hammond, Val-d'Or

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Le salaire d'embauche se situe entre 68 868 $ et 75 753 $ par année.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en envoyant son curriculum vitae au plus tard le 9 mars 2021 à 16h30 à l'adresse suivante :

Concours 2021-14 : Greffière ou Greffier

Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or

42, place Hammond, Val-d'Or, (Québec) J9P 3A9

Adresse électronique : info@mrcvo.qc.ca

Téléphone : 819-825-7733