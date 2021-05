Grosse réorganisation au CSS Harricana

Le Centre de services scolaire Harricana y va d'une réorganisation majeure de ses directions.

C'est qu'il faut préparer plusieurs départs à la retraite prévus d'ici deux ans.

Dix changements sont donc apportés aux directions pour assurer un transfert d'expertise.

Ça entre en vigueur le premier juillet.

Le CSS Harricana compte plus de 800 employés et 4 000 élèves. Il y a 19 écoles primaires, trois secondaires, un centre d'éducation aux adultes et un centre de formation professionnelle.