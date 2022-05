Halte Le Domaine : un endroit est ciblé

Le gouvernement du Québec a ciblé un endroit pour la future halte routière dans la réserve faunique La Vérendrye.

L'étoile du Domaine a considérablement pâli dans les dernières années, au point où le gouvernement n'a d'autres choix que de prendre des mesures majeures pour s'assurer que les utilisateurs aient droit à un endroit propre, de bon goût et fonctionnel.

Québec a donné une subvention à la communauté autochtone de Lac Barrière, qui va mettre sur pied un Food Truck cet été.

Pendant ce temps, les démarches se poursuivent pour une installation permanente, explique le ministre régional, Pierre Dufour :

«Les démarches avec lac Barrière vont bien. On a identifié un nouvel emplacement, ce qui est requis. On est très heureux que le projet se développe. C'est en attente depuis quelques années et on sent qu'on arrive à voir apparaître une nouvelle construction prochainement.»

- Pierre Dufour