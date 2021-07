Hausse de trois cas en Abitibi-Témiscamingue

La région recense trois nouveaux cas de covid-19 au cours de la journée de lundi.

Ils sont tous rapportés dans la MRC Abitibi, deux d'entre eux sont des contacts étroits d’un cas déjà connu de la santé publique et l’enquête se poursuit pour la troisième personne infectée.

L'Abitibi-Témiscamingue compte donc cinq cas actifs.

D'ailleurs, la santé publique régionale fait une précision concernant la distanciation sociale dans les milieux de travail.

«Les règles à respecter dans les milieux de travail demeurent deux mètres entre les collègues et les clients. Si on ne peut pas respecter cette distance, les gens doivent porter le masque ou avoir une barrière physique. Pour les milieux à l'extérieur, il y a une diminution et la consigne est un mètre de distance.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la Santé publique