Horaires des paramédics à Malartic: le gouvernement refuse d’agir

La ville de Malartic devra poursuivre sa lutte en ce qui a trait à la desserte ambulancière sur son territoire.

Elle demande la fin des horaires de faction et la mise en place d'horaire à l'heure.

Le gouvernement du Québec a répondu à la négative à la mise en demeure envoyée par la Ville au mois de mai dernier.

Québec affirmerait qu'il procéderait déjà à une analyse annuelle de l'utilisation des ressources ambulancières.

Une réponse qui est loin de satisfaire le maire de Malartic, Martin Ferron.

«On comprend que ça coute des sous de faire ce changement, mais c'est la vie des gens qui est la plus importante et malheureusement on ne semble pas en tenir compte et c'est ça qui m'exaspère le plus. Il y a des ruptures de services à cause du manque d'ambulances, il y a régulièrement des délais d'attente trop longs à cause des horaires de faction. Les citoyens se retrouvent avec des services de second ordre en milieu urbain et c'est inacceptable.»