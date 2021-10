Huit nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue voit une hausse importante de son nombre de cas.

Au cours de la journée de mercredi, ce sont huit nouveaux cas qui sont recensés.

Plusieurs d'entre eux ont fréquenté l’école pendant leur période de contagiosité.

En conséquence, les élèves de 5 classes de deux écoles primaires ont reçu des consignes de dépistage et sont en isolement préventif.

Cependant, ceux dont le test est négatif et qui ne présentent aucun symptôme peuvent retourner à l’école en portant le masque en tout temps.

La médecin-conseil à la Santé publique, Dre Omobola Sobanjo, espère qu'il n'y aura pas d'autres cas dans ces écoles sinon il pourrait y avoir des fermetures.

«Actuellement, nous avons qu'un seul cas qui a été en contact avec ces classes-là. Si on a une évidence qu'il y a des transmissions à l'intérieur de la classe, ça voudrait dire que chaque élève a été en contact avec plus qu'un cas et ça change la donne.»