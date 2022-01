Huskies et Foreurs en action en fin de semaine

C'est confirmé, les Huskies et les Foreurs vont renouer avec l'action dans les prochains jours.

Il n'y aura pas de partisans, mais les deux clubs joueront à domicile en fin de semaine.

Des matchs sont prévus vendredi et samedi.

Une longue pause d'un mois et demi qui n'aura pas que du négatif, pense l'entraîneur des Foreurs, Maxime Desruisseaux :

«On est super content, les gars ont le sourire à l'entraînement, enfin on a une date. La tourtière des fêtes est sortie, on a eu la chance de travailler individuellement et dans le système. Ça fait du bien. Les gars seront prêts vendredi, ce sont deux belles formations qui s'en viennent.»

- Maxime Desruisseaux