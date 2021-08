Huskies et Foreurs procèdent à des échanges

Nos formations de la LHJMQ procèdent à quelques transactions en ce week-end.

Tout d'abord, Val-d'Or envoie l'attaquant Olivier Picard, un choix de septième ronde en 2024 ainsi que les droits de Lucas Mercuri aux Sea Dogs de St-John.

En retour, le vert et or reçoit un choix de deuxième tour au repêchage de 2022 et un autre de cinquième tour en 2024.

Les Foreurs vont également chercher les services de l'Amossois Zachael Turgeon des Tigres de Victoriaville en échange d'un choix de 5e ronde en 2024.

Les Huskies font l'acquisition du défenseur de 17 ans Alex Carr des Mooseheads d'Halifax en retour d'un choix de quatrième ronde au repêchage de 2024.