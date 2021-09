Nos équipes junior ont subi des défaites à l'entraînement en fin de semaine sur la route.

Les Huskies perdent 8-1 à Gatineau, malgré le deuxième but à l'entraînement de Leighton Carruthers. La meute a alloué 46 tirs.

Les Foreurs s'inclinent 4-2 à Boisbriand. Zachary Michaud et Émile Lauzon sont les buteurs du vert et or.

La saison commence dans moins de deux semaines.