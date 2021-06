«Il a tous les outils» - un ancien entraîneur de Nicolas Roy

Les succès de l'Amossois Nicolas Roy dans la Ligue nationale de hockey n'étonne pas un de ses anciens entraîneurs.

Roy est probablement le meilleur attaquant des Golden Kinghts dans la série contre Montréal.

En cinq matchs, il compte deux buts, une passe et un différentiel de +1.

Martin Rondeau dirigeait les Forestiers d'Amos au midget AAA lors des deux saisons de Nicolas Roy, entre 2011 et 2013.

«Dès le midget AAA, on savait que Nicolas allait gagner sa vie avec le hockey, mais dans la Ligue nationale, il y a un paquet d'impondérables à arriver. Aujourd'hui, de le voir réussir et avoir des missions, ce n'est pas une surprise. Le bonhomme a des qualités et les outils. Je suis très content pour lui.»

- Martin Rondeau