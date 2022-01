Il faut prôner le volontariat des infirmières, exhorte le syndicat

Le Centre intégré de santé de l'Abitibi-Témiscamingue n'aurait pas l'intention d'annuler les vacances des infirmières pour palier au manque de main-d'oeuvre.

Le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue dit en avoir reçu l'assurance lors d'une rencontre.

Un arrêté de Québec mis en place dans les derniers jours permettrait d'annuler les vacances ou d'augmenter la disponibilité des travailleurs à temps partiel pour les faire passer à temps plein.

Le CISSS-AT pourrait cependant, toujours selon le syndicat, effectuer des embauches temporaires.

«Ça eu l'effet d'une véritable bombe. Je pense que les travailleuses de la santé ne doivent plus servir de chair à canon pour pallier à tous les problèmes dans le réseau. Il est temps qu'on les respecte. De prôner le volontariat doit toujours primer sur une telle mesure, surtout si on veut garder le personnel qui tient le fort depuis deux ans et faire de la rétention. C'est à éviter, ce genre de mesure là.»

- Jean-Sébastien Blais, président du syndicat en Abitibi-Témiscamingue