«Il faut regarder toutes les options» -Renaud Gagné

Le syndicat d'Unifor refuse d'abandonner en ce qui a trait à l'usine de papier Résolu d'Amos.

Plus tôt aujourd'hui, on apprenait que le nouveau PDG de Produits forestiers Résolu ne laisse pas présager une grande lueur d'espoir quant à la reprise des activités de l'usine.

Le président québécois d'Unifor, Renaud Gagné, est d'accord pour dire que la demande pour le papier journal qui était déjà à la baisse a été accentuée à cause de la pandémie.

Il croit cependant que toutes les options doivent être évaluées y compris la vente.

«À partir du moment que tu n'as plus d'intérêt, je comprends que l'on ne vendra pas l'usine pour que Résolu se fasse compétitionner dans le même créneau de produits de papiers qu'ils font. À partir du moment que cette usine n'est plus utilisée, si on vend ça pour le vieux fer il ne restera plus grand-chose. Il y a quand même 150 emplois là-dedans. Je crois qu'il faut regarder tout ce qu’il est possible de faire.»

-Renaud Gagné, président québécois d'Unifor