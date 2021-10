Il manque d'ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue

La pénurie de main-d'oeuvre touche tous les secteurs et les services ambulancier ne sont pas une exception.

Présentement, le syndicat estime qu'il manque environ quelque dizaine de personnes.

Ce n'est pas suffisant pour provoquer des ruptures, mais la situation serait très fragile.

Selon Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec - CSN (CCATQ-CSN), il y a plusieurs raison qui explique cette pénurie, mais qu'une d'entre elles est plus importante que les autres.

«Ce sont les horaires de factions et on en a beaucoup ici. Il y a aussi le fait que comme la région est grande, on demande à ceux qui arrivent d'aller passer des journées entières dans des secteurs qu'ils ne connaissent pas et ils doivent pratiquement déménager leurs vies avec eux. Lorsque tu passes 24 heures à un endroit, c'est logique d'avoir un minimum de confort avec soi.»