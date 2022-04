Il obtient enfin sa place en CPE

La famille du petit Antoine de Val-d'Or peut enfin respirer.

Le garçon de bientôt deux ans vient de se faire confirmer une place permanente en CPE.

Ça arrive après deux garderies familiales qui ont fermé et de l'aide de la famille.

Les parents ont dû réduire leurs heures de travail, jongler avec les horaires et vivre dans l'angoisse.

Pire, papa et maman ont fait une croix sur un troisième enfant.

«Il y a tellement d'autres parents qui n'ont pas cette chance et ça me désole beaucoup. Mon histoire, des milliers d'autres parents la vive. Il y en a qui ont ce problème avec leur premier enfant et qui hésitent à en avoir un deuxième. Nous, on a eu la chance d'en avoir deux. On en aurait aimé un troisième, mais c'est trop compliqué.»

- Annie, la maman