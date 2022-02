Il reste encore des gens à vacciner en Abitibi-Témiscamingue

La Santé publique aimerait poursuivre la vaccination en Abitibi-Témiscamingue.

Les taux sont bons, meilleurs qu'ailleurs en province, mais il y a encore des gens qui pourraient recevoir des doses.

Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue sait cependant que, pour certains, des questions persistent.

Une ligne téléphonique a d'ailleurs été lancée pour répondre aux interrogations des citoyens.

«Si en bout en ligne, les gens décident de se faire vacciner, tant mieux. S'ils maintiennent la décision de ne pas le faire, ça demeure leur choix. Ce qui est sûr, c'est que plus on protège notre région, mieux on va se porter dans les prochains mois.»

- Katia Châteauvert, responsable de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue